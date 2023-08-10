В трех населенных пунктах Ингушетии построят новые спорткомплексы
В Назрани, Карабулаке и сельском поселении Кантышево Назрановского района построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, сообщил газете «Ингушетия» министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев.
«Мы планируем строительство трех новых спортивных объектов в Назрани, Карабулаке и Кантышево. Учитывая плотность населения, там необходимы новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Проектно-экспертная документация готовится, а заявка уже направлена в министерство спорта России», — сказал министр.
По его словам, в 2025-2026 годах будут выделены средства для возведения данных объектов.
Как отметил Али Дошхоклоев, в регионе из года в год наблюдается хорошая динамика по увеличению вовлеченных в занятия физкультурой и спортом граждан. В 2024 году этот процент может достигнуть 44, что на 6% больше, чем в прошлом году.
Ранее наше издание сообщало о том, что в Назрани заработал ФОК, который простаивал на протяжении долгого времени.