В УПЧ Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя Минимущества республики
Начальник отдела по работе с обращениями граждан и восстановлению нарушенных прав аппарата УПЧ по региону Абабукар Цечоев и руководитель отдела управления земельными ресурсами Минимущества республики Шамиль Мислауров проведут совместный прием граждан 12 октября, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
«Прием будет проведен в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граждан на землю», — рассказал собеседник.
По его словам, рассмотрение заявлений и жалоб будет проводиться в строгом соответствии с установленной компетенцией и действующим законодательством.
«Рекомендуется составить письменное обращение, в котором будут содержаться все необходимые сведения, с целью оперативного рассмотрения представленных доводов. Нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, 11.
Предварительная запись осуществляется по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.