Прием граждан

В УПЧ Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя Минимущества республики

0

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и восстановлению нарушенных прав аппарата УПЧ по региону Абабукар Цечоев и руководитель отдела управления земельными ресурсами Минимущества республики Шамиль Мислауров проведут совместный прием граждан 12 октября, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«Прием будет проведен в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граждан на землю», — рассказал собеседник.

По его словам, рассмотрение заявлений и жалоб будет проводиться в строгом соответствии с установленной компетенцией и действующим законодательством.

«Рекомендуется составить письменное обращение, в котором будут содержаться все необходимые сведения, с целью оперативного рассмотрения представленных доводов. Нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Повышена надежность электроснабжения двух населенных пунктов Ингушетии
В Назрани провели футбольный матч в преддверии Дня города
В Ингушетии провели молодежный форум по противодействию экстремизму
Юные ингушские борцы стали призерами межрегионального турнира в Краснодарском крае
В Ингушетии прошла матчевая встреча по боксу
Сборная команда Магаса по вольной борьбе успешно выступила на турнире в Черкесске
С начала года в Ингушетии родились 55 двойняшек
Сборная Ингушетии по дзюдо завоевала 12 медалей на домашнем первенстве СКФО
Глава Ингушетии отметил, что битва за Кавказ переломила ход ВОВ
В отделенном селе Южное Ингушетии активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта
Глава Ингушетии поздравил аграриев с праздником и поблагодарил их за созидательный труд

Главное

Яндекс.Метрика

 