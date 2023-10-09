В УПЧ Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя Минимущества республики

«Прием будет проведен в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граждан на землю», — рассказал собеседник.

По его словам, рассмотрение заявлений и жалоб будет проводиться в строгом соответствии с установленной компетенцией и действующим законодательством.

«Рекомендуется составить письменное обращение, в котором будут содержаться все необходимые сведения, с целью оперативного рассмотрения представленных доводов. Нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.