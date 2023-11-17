Учения

В управлении ФССП по Ингушетии прошли учения по взаимодействию ведомств при ЧС

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В здания управления ФССП по республике прошли учения по взаимодействию ведомств при получении информации обнаружении подозрительного предмета или взрывного устройства.

В тренировке приняли участие судебные приставы, сотрудники МЧС по региону, ОМВД России по Магасу и ЕДДС, а также кинологическая служба управления войск национальной гвардии по Ингушетии.

«Тренировка показала слаженность в работе всех ведомств и поспособствует выработке практических навыков в планировании и реализации мероприятий в случае ЧС», — отметили в пресс-службе регионального УФССП.

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