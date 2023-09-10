В выборах в Ингушетии по данным на 18 часов приняло участие свыше 65% избирателей

«На 18 часов проголосовало 159 649 человек. Это — 65,72% от общего числа имеющих право голоса» — отметил начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии региона Муса Горчханов.

По его словам, в течение дня не было информации о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход выборов.

Напомним, что в республике в списках избирателей около 242 тыс. человек. Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек.