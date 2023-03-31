Гуманитарная помощь

В зону СВО из Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз

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Из Ингушетии для бойцов отправили очередной гуманитарный груз. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня отправили очередной груз гуманитарной помощи нашим ребятам. Находясь в зоне СВО в этот священный месяц Рамадан, все они держат пост», — написал он.

Калиматов отметил, что собрано «все, что им необходимо для полноценного соблюдения поста: сушеное мясо, тушенка, овощи, питьевая вода, яблоки и многое другое».

Груз бойцам из Ингушетии и их сослуживцам доставят депутат Госдумы от республики Муслим Татриев и министр сельского хозяйства Магамед Гагиев.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что бойцам в зоне СВО будет направлено 25 тонн помощи. Средства на проведение гуманитарной акции выделены из Национального фонда развития республики.

«Военнослужащие Ингушетии находятся на передовой, они далеко от дома в это священное время. Я знаю, что настрой и боевой дух у них сильный, но им всегда приятно слышать вести из дома. Мы хотим поддержать их, дать знать, что здесь на Родине о них помнят и ждут», — подчеркнул Калиматов.

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