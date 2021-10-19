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В Зязиков-Юрте Ингушетии отметили 107-летие со дня рождения Лермонтова

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В Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района состоялось мероприятие, посвящённое великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ведущая вечера поэзии «Певец Кавказа», который прошел в студии художественного слова «Выдох», Тамара Чаниева рассказала школьникам, что Кавказ занимал важное место в жизни поэта, что отчётливо просматривается во многих его произведениях.

Ребята прочитали вслух несколько страниц из повести «Герой нашего времени» и ещё раз убедились, что быт, культура и нравы Кавказа были источником вдохновения Лермонтова.

Также школьникам представили поэму народного поэта Ингушетии Марьям Льяновой «Ты будешь славен меж людей», посвященную Лермонтову.

«Данная поэма — своеобразный ответ гению от ингушской поэтессы, которая давно изучает жизнь и творчество Лермонтова и знает о нем практически все», — рассказала Тамара Чаниева.

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