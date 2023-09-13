На начало сентября с нарастающим итогом в республике привито от кори более 7 тыс. человек (98,3%), из них свыше 5 тысяч — дети.

«Вакцинация против кори — наша совместная защита от опасности. Она не только оберегает нас самих, но и создает коллективный иммунитет, защищающий наше общество. Вакцинация — это ответственность перед собой и перед другими. Давайте вместе сделаем выбор в пользу здоровья и безопасности, прививая себя и членов своих семей. Доверьтесь науке, доверьтесь вакцине, только так можно бороться с различными опасными заболеваниями», — обратился к жителям региона Махмуд-Али Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства республики напомнили, что в регионе продолжается и вакцинация против полиомиелита детей. С 17 по 30 июля проходил III тур дополнительной иммунизации среди детского населения в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. По его итогам было привито 64 360 детей, что составляет 88,7% от подлежащих вакцинации. Между тем, необходимо создать коллективный иммунитет против полиомиелита путем охвата не менее 95% от подлежащих вакцинации.

Руководитель субъекта отметил, что опасность этого вируса нельзя недооценивать. Он не только является угрозой для жизни, но также может привести к непоправимым последствиям.

«Уважаемые жители, которые выступают против прививок, я понимаю, что у каждого родителя есть свои взгляды и понятия о вакцинации. Однако хочу обратить ваше внимание на то, что отказ от прививки не только ставит вашего ребенка в опасность, но и может привести к заболеванию других детей, у которых по разным причинам прививка не может быть сделана. Я призываю вас обдумать и пересмотреть свое отношение к вакцинации. Обратитесь к врачам, получите достоверную информацию и задайте все вопросы, которые вас интересуют. Делать прививки — это не только личное решение каждого, но и акт ответственности перед обществом», — подчеркнул Махмуд-Али Кадлиматов.

Также в рамках национального календаря в эпидемический сезон проводится иммунизация населения против гриппа. Всего планируется вакцинировать 306 902 человека, из которых 109 210 — дети. На 7 сентября привито 23 335 человек, включая 9 460 детей.