Вдове погибшего в зоне СВО бойца из Ингушетии передали орден Мужества

«Передал орден Мужества вдове Хасана Тимурзиева — Зареме Тимурзиевой. К награде он был представлен указом Президента России посмертно. Всегда в эти минуты тяжело находить нужные слова, адресованные отцу, брату, супруге и детям героически погибшего защитника Родины. Огромная благодарность и низкий поклон родителям за достойное воспитание сына и героя», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что подполковник полиции, заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» Хасан Тимурзиев получил тяжелые ранения, спасая жизни 10 военнослужащих и гражданских лиц в зоне проведения специальной военной операции.

«Он не думал о себе, хотя понимал, что рискует жизнью», — подчеркнул Глава республики, выразив соболезнования родным и близким офицера.

Дала гешт долда!