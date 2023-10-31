Вдове погибшего в зоне СВО бойца из Ингушетии передали орден Мужества
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов при участии командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России, генерал-полковника Сергея Захарова, передал вдове погибшего в зоне СВО бойца орден Мужества.
«Передал орден Мужества вдове Хасана Тимурзиева — Зареме Тимурзиевой. К награде он был представлен указом Президента России посмертно. Всегда в эти минуты тяжело находить нужные слова, адресованные отцу, брату, супруге и детям героически погибшего защитника Родины. Огромная благодарность и низкий поклон родителям за достойное воспитание сына и героя», — отметил Махмуд-Али Калиматов.
Он напомнил, что подполковник полиции, заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» Хасан Тимурзиев получил тяжелые ранения, спасая жизни 10 военнослужащих и гражданских лиц в зоне проведения специальной военной операции.
«Он не думал о себе, хотя понимал, что рискует жизнью», — подчеркнул Глава республики, выразив соболезнования родным и близким офицера.
Дала гешт долда!