Награда

Вдове погибшего в зоне СВО бойца из Ингушетии передали орден Мужества

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов при участии командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России, генерал-полковника Сергея Захарова, передал вдове погибшего в зоне СВО бойца орден Мужества.

«Передал орден Мужества вдове Хасана Тимурзиева — Зареме Тимурзиевой. К награде он был представлен указом Президента России посмертно. Всегда в эти минуты тяжело находить нужные слова, адресованные отцу, брату, супруге и детям героически погибшего защитника Родины. Огромная благодарность и низкий поклон родителям за достойное воспитание сына и героя», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что подполковник полиции, заместитель командира ОМОН «Беркут-Юг» Хасан Тимурзиев получил тяжелые ранения, спасая жизни 10 военнослужащих и гражданских лиц в зоне проведения специальной военной операции.

«Он не думал о себе, хотя понимал, что рискует жизнью», — подчеркнул Глава республики, выразив соболезнования родным и близким офицера.

Дала гешт долда! 

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