Ведомственных наград удостоены три работника сферы образования Ингушетии

Церемония награждения состоялась после открытия детского сада «Фиалка» на 220 мест в городе Назрани. В мероприятии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоен заместитель директора по учебной работе Ингушского политехнического колледжа имени Юсупа Арапиева — Аслан Шаухалов.

Заведующая детским садом номер 9 города Назрани «Планета детства» Айна Чапанова удостоена звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации».

Нагрудным знаком «Почетный наставник» отмечена учитель математики школы номер 1 города Малгобека Марьям Гетагазова.