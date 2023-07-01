Награды

Ведомственных наград удостоены три работника сферы образования Ингушетии

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Ведомственных наград удостоены три работника сферы образования Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Церемония награждения состоялась после открытия детского сада «Фиалка» на 220 мест в городе Назрани. В мероприятии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоен заместитель директора по учебной работе Ингушского политехнического колледжа имени Юсупа Арапиева — Аслан Шаухалов.

Заведующая детским садом номер 9 города Назрани «Планета детства» Айна Чапанова удостоена звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации».

Нагрудным знаком «Почетный наставник» отмечена учитель математики школы номер 1 города Малгобека Марьям Гетагазова.

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