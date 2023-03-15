Весенние поисковые работы в Ингушетии продолжатся до 18 марта текущего года

В середине февраля нынешнего года в городе воинской славы Малгобеке торжественно открыли «Вахту памяти — 2023», присоединившись к всероссийской акции.

В эти дни в Ингушетии проходит первый в нынешнем году полевой выход поисковых отрядов в рамках проекта «Малгобекский бастион». В нем принимают участие члены поисковых отрядов «Курган» (Нижний Новгород), «Малгобек» и «Патриот». Поисковые работы ведутся на высотах Терского хребта в старой черте города Малгобека.

Напомним, в первый же день работ ребятам из поискового отряда «Курган» удалось поднять на Терском хребте останки двух красноармейцев. К сожалению, из-за отсутствия медальона и именных вещей установить личности этих бойцов, геройски павших при защите Родины в ходе стратегической Малгобекской оборонительной операции 1942 года, не удалось.