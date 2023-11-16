Ветераны МВД по Ингушетии провели урок мужества для школьников

На примерах героев прошлого и настоящего школьникам рассказали о чести, мужестве и любви к Родине. Ветераны подробно разъяснили ребятам причины, цели и задачи специальной военной операции.

Также были затронуты актуальные вопросы противодействия наркомании, необходимости безусловного соблюдения ПДД, профилактики экстремизма и терроризма.

«Диалог заставил ребят задуматься o том, что такое мужество и героизм, долг и честь, что значит служить Родине и какие опасности могут таиться на жизненном пути. Старшеклассники поблагодарили гостей за визит», — отметили в МВД по региону.