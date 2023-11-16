Урок мужества

Ветераны МВД по Ингушетии провели урок мужества для школьников

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Ветераны МВД Магомед Льянов и Муса Газгиреев, а также инспектор ПДН капитан полиции Хава Плиева провели урок мужества для учащихся второй средней школы Магаса, сообщили «Ингушетии» в  пресс-службе ведомства. 

На примерах героев прошлого и настоящего школьникам рассказали о чести, мужестве и любви к Родине. Ветераны подробно разъяснили ребятам причины, цели и задачи специальной военной операции.

Также были затронуты актуальные вопросы противодействия наркомании, необходимости безусловного соблюдения ПДД, профилактики экстремизма и терроризма.

«Диалог заставил ребят задуматься o том, что такое мужество и героизм, долг и честь, что значит служить Родине и какие опасности могут таиться на жизненном пути. Старшеклассники поблагодарили гостей за визит», — отметили в МВД по региону.

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