Юбилей

Ветераны поздравили с 75-летием отставного замминистра МВД по Ингушетии

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По поручению министра внутренних дел по республике Михаила Коробкина председатель совета ветеранов ведомства Магомедсали Котиев и его заместитель Батыр Дзауров посетили своего коллегу, полковника милиции в отставке Хусена Горбакова.

Отставному замминистра МВД по республике исполнилось 75 лет, более четверти века из которых он отдал службе в органах внутренних дел.

Гости передали офицеру правопорядка, теплые слова поздравления от министра, вручили памятную медаль имени главы МВД СССР Николая Щелокова и оказали материальную помощь.

«Присоединяемся к благим пожеланиям в адрес ветерана, желаем ему долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия в семье», — отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

 

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