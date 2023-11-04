Ветераны поздравили с 75-летием отставного замминистра МВД по Ингушетии

Отставному замминистра МВД по республике исполнилось 75 лет, более четверти века из которых он отдал службе в органах внутренних дел.

Гости передали офицеру правопорядка, теплые слова поздравления от министра, вручили памятную медаль имени главы МВД СССР Николая Щелокова и оказали материальную помощь.

«Присоединяемся к благим пожеланиям в адрес ветерана, желаем ему долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия в семье», — отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.