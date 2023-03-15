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Вице-мэр Карабулака Ингушетии Азраил Джандигов возглавил ТИК города

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Новым председателем территориальной избирательной комиссии Карабулака стал Азраил Джандигов.

Об этом стало известно на совещании в мэрии города с участием представителей избирательной комиссии республики, территориальной и местных участковых избирательных комиссий.

В рамках этой встречи обсудили организационные моменты и технические аспекты подготовки и проведения выборов депутатов городского совета, которые пройдут в начале осени.

Открывая мероприятие, заместитель председателя избирательной комиссии РИ Беслан Котиев официально представил собравшимся нового руководителя ТИК г. Карабулака Азраила Джандигова, который будет совмещать эту работу с выполнением текущих обязанностей в качестве вице-мэра города.

Напомним, действующие депутаты, избранные по партийным спискам 4 года назад, слагают свои полномочия в сентябре. Законодательное собрание города состоит из 20 депутатов.

 

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