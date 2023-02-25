Санкции

Включение в санкционный список Госдепа США только укрепляет меня и моих коллег на верном пути созидания - Калиматов

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Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что включение в санкционный список Госдепа США только укрепляет его на верном пути созидания.

«Снова оказался в санкционном списке, на этот раз Госдепа США. Считаю, что тем самым Америка, которая под видом демократии принесла разрушения и упадок многим успешным странам и теперь безуспешно пытается развалить Россию, только укрепляет на верном пути созидания меня и моих коллег, также оказавшихся в ее санкционном списке», — пишет Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По словам Главы Ингушетии, на его жизнь и позицию это никак не повлияло. За границей у него нет ни финансовых активов, ни недвижимости, ни другого имущества.

«Никогда не мыслил свою жизнь вне России. Здесь я родился, вырос, наша страна дала мне образование, работу, карьерный рост и многое другое. С начала спецоперации на Украине прошел ровно год. Все это время я поддерживал наших ребят, которые принимали в ней участие, и буду продолжать это делать до нашей полной победы», — пишет руководитель республики.

Калиматов заявил, что верит Президенту РФ Владимиру Путину, который является сильным лидером и борется за то, чтобы Россия оставалась сильной и успешной страной.

«Мы вместе с нашим Президентом будем делать все возможное, чтобы помочь ему успешно завершить начатое дело. Это наша общая справедливая борьба за сохранение нашей Родины, в которой главными ценностями всегда являлись высокая духовность и нравственность, традиции и обычаи, высокая ответственность, дружба и единение между народами, населяющими Россию», — добавил Глава региона. 

«Мы — россияне, и это наша страна, а Владимир Путин — наш Президент», — заключил М.Калиматов. 

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