Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

В поздравлении говорится, что этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

«С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь. Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Активно развивается ее взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам. Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку», — отметил Путин

Также он подчеркнул, что «ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения».

Президент пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.