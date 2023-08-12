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Владимир Сластенин встретился со спортсменами и тренерами из Запорожской области

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Исполняющий обязанности Главы Ингушетии Владимир Сластенин побывал в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи», где встретился с юными спортсменами и их тренерами из подшефного Токмакского района Запорожской области.

Порядка 40 человек приехали в регион 9 августа для отдыха и проведения тренировочных сборов. Руководитель республики пообщался со спортсменами, пожелав им удачи в подготовке к соревнованиям.

Также он обсудил с руководителем центра Магомедом Евлоевым и министром по физической культуре и спорту Али Дошхоклоевым актуальные вопросы по работе в данном направлении. Выразил благодарность организаторам за их труд и преданность делу, пообещав продолжать поддерживать подобные программы.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Сластенин подчеркнул важность организации таких мероприятий, как и в целом развитие спорта, для формирования здорового образа жизни и обеспечения детям интересных, безопасных летних каникул.

«Мы пригласили из Токмака профессиональных спортсменов, не побоюсь этого слова, на одну из лучших спортивных баз России. Здесь созданы все условия и продумано все до мелочей, начиная от проживания, заканчивая культурной программой — мы хотим, чтобы ребята еще увидели красоты республики, наши национальные достояния. Помогаем, чем можем, и надеемся, что, совмещая у нас и тренировки, и отдых у них останутся яркие впечатления и только положительные эмоции», — цитирует и. о. Главы республики его пресс-служба.

Напомним, что решением Президента Владимира Путина субъектам России определены подшефные территории новых регионов страны. Шефство над Токмакским районом Запорожской области взяла Ингушетия.

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