Власти Ингушетии и АО «Корпорация «МСП » решили вместе расширять поддержку бизнеса республики

«Документ на полях Кавказской инвестиционной выставки подписали генеральный директор АО «Корпорация «МСП », председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич и глава республики Махмуд-Али Калиматов», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что одна из основных задач совместной работы — расширить возможности предпринимателей по получению господдержки и повысить адресность предлагаемых им мер.

Как отметил Калиматов, формирование предприятий крупного бизнеса Ингушетии находится на стадии становления, именно поэтому ключевым фактором развития экономики для региональный властей является поддержка малого и среднего предпринимательства.

«Одной из причин, препятствующих развитию данного сектора, является отсутствие финансовых средств. Усиление взаимодействия между республикой и Корпорацией МСП в рамках подписанного сегодня соглашения будет способствовать решению этой проблемы и, я надеюсь, станет эффективной основой для ускоренного развития малых и средних предприятий », - цитирует главу Ингушетии его пресс-служба.

По данным пресс-службы, в настоящее время в республике в сфере малого и среднего предпринимательства заняты практически 21 тыс. местных жителей. Их численность в сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года увеличилась на 40%.

«Наша задача — расширять поддержку малых и средних предприятий Ингушетии. Это и дополнительные возможности для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, и гарантийная поддержка участников Национальной гарантийной системы, и льготный лизинг оборудования, и мероприятия по расширению рынков сбыта и предоставление сервисов и услуг на Цифровой платформе МСП. РФ », - заявил Александр Исаевич.

Пресс-служба сообщает, что на конец апреля 2023 года на территории Ингушетии число субъектов МСП с учетом самозанятых превышает 17 тыс. Их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически удвоилось (+89%).

Малый и средний бизнес республики получил в I квартале 2023 года финансовую поддержку с помощью инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму почти 1,2 млрд рублей.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство ».