Дороги

Власти Ингушетии намерены связать Магас и соседний Али-Юрт прямой автодорогой

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Магас и сельское поселение Али-Юрт Назрановского района могут связать отдельной автодорогой. Об этом в интервью газете «Ингушетия» рассказал руководитель Минавтодора Батыр Хаматханов.

«В настоящее время первоочередная задача состоит в том, чтобы привести в нормативное состояние уже имеющиеся автомобильные дороги, а планы на строительство новых дорог, в том числе и дороги Магас — Али-Юрт, в силе. Точного ответа, когда именно будет произведено строительство данной дороги, дать не могу», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, Глава республики Махмуд-Али Калиматов включил строительство и реконструкцию автомобильных дорог в перечень важнейших стратегических приоритетов Ингушетии.
«Акцент при этом делается на отдаленных территориях и сельской местности. Так, нами построены и уже введены в эксплуатацию дороги в приграничные районы на Даттых, Вежарий-Юрт и Зязиков-Юрт — Горагорск», — добавил Батыр Хаматханов.

Ранее сообщалось, что в Магасе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года обновят дорожное покрытие на улицах 65 лет Победы, Горчханова и Чахкиева.

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