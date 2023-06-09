Дороги

Власти Ингушетии обновят более 90 км дорог по различным программам

0

В городах и сельских поселениях республики в этом году отремонтируют порядка 20 объектов дорожной инфраструктуры, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Всего в 2023 году по разным программам в Ингушетии будет реализовано и введено в эксплуатацию 18 объектов дорожной инфраструктуры (95,85 км). Рисков по освоению и достижению показателей на текущий момент нет», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе отметили, что, в частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году реконструируют 10 объектов общей протяженностью 28 км. На эти цели выделено 799,1 млн рублей, из них 553,7 млн рублей — средства из регионального бюджета. По данным Минавтодора Ингушетии, кассовое исполнение составляет 577 млн руб. (67%), в том числе федеральные средства — 245,3 млн руб., освоены в полном объеме. Работы завершены на семи объектах из 10.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут гастроли ансамбля аутентичных ингушских инструментов OVLA
В Сунже Ингушетии строят новую школу в рамках нацпроекта «Образование»
Мэр столицы провел совещание с руководителями структурных подразделений
В Ингушетии продолжается масштабная реконструкция мусульманских и христианских кладбищ
Ингушские ветераны призвали молодёжь республики не поддаваться вражеской пропаганде
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих

Главное

Яндекс.Метрика

 