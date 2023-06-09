Власти Ингушетии обновят более 90 км дорог по различным программам

«Всего в 2023 году по разным программам в Ингушетии будет реализовано и введено в эксплуатацию 18 объектов дорожной инфраструктуры (95,85 км). Рисков по освоению и достижению показателей на текущий момент нет», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе отметили, что, в частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году реконструируют 10 объектов общей протяженностью 28 км. На эти цели выделено 799,1 млн рублей, из них 553,7 млн рублей — средства из регионального бюджета. По данным Минавтодора Ингушетии, кассовое исполнение составляет 577 млн руб. (67%), в том числе федеральные средства — 245,3 млн руб., освоены в полном объеме. Работы завершены на семи объектах из 10.