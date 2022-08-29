«Единая Россия»

Власти Ингушетии отправили жителям ЛДНР 20 тонн питьевой воды

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Республика отправила очередной гуманитарный груз для жителей Донбасса, сообщил газете «Ингушетия» руководитель фракции «Единая Россия», член комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания республики Магомед Алисханов.

«Осуществлена отправка гуманитарной помощи для населения Донбасса. Бутилированную питьевую воду „Обанхи“ общим весом 20 тонн перевезут в Белгород, после чего груз распределят между жителями ЛНР и ДНР», — сказал нашему изданию Алисханов.

«Обанхи» — чистейшая высокогорная ледниковая вода для питья и приготовления пищи, добываемая в Ингушетии.

Ранее по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова предприниматели Ингушетии, представители власти и законодательного органа, простые жители передали беженцам более 100 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления разрушенного жилья в результате обстрелов ВСУ.

Пункт сбора помощи продолжает работать в ингушской Назрани на улице Чеченской. Штаб принимает одежду, обувь и постельные принадлежности в хорошем состоянии, а также продовольственные товары с длительным сроком годности, бытовую химию, средства личной гигиены, канцелярские товары и т. д.

Как сообщала газета «Ингушетия», для приёма граждан Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в Ингушетию, подготовлены два пункта долговременного проживания с возможностью размещения 300 человек.

Один пункт на 100 мест создан на базе гостиницы «Асса» в Назрани, второй — в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» в Сунженском районе, он рассчитан на 200 человек.

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