Субботник

Власти Ингушетии приурочили общереспубликанский субботник к началу месяца Рамадан

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Власти Ингушетии приурочили общереспубликанский субботник, который пройдет 18 марта, к началу месяца поста — Рамадан. Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Остались считанные дни до начала священного для всех мусульман месяца Рамадан. В связи с этим поручил организовать республиканский субботник и обеспечить всех участников необходимым инвентарем», — отметил Калиматов.

По его словам, в каждом муниципальном образовании пройдет уборка улиц, скверов, парков, водоохранных зон водных объектов, общественных мест, автомобильных дорог муниципального значения. К акции подключатся также все министерства и ведомства республики.

Министерству автомобильных дорог Ингушетии поручено провести очистку и благоустройство территорий вдоль дорог регионального и федерального значения, обновить дорожные разметки на дорогах.

«Пусть Всевышний дарует нам сил, знаний и веры, чтобы достойно встретить и провести священное время», — пожелал Глава региона.

Ранее Калиматов поручил провести в республике продовольственные ярмарки, которые продлятся почти до конца священного месяца Рамадан, чтобы население региона имело возможность приобрести необходимые продукты по низким ценам.

Напомним, что первый день месяца поста ориентировочно 22 марта текущего года. 

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