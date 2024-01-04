Здравоохранение

Власти Ингушетии решают проблему дефицита врачей

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Власти республики решают проблему дефицита врачей. На встрече руководителя региона Махмуд-Али Калиматова с министром здравоохранения Заремой Антошкиевой поднимался актуальный вопрос поддержки узких специалистов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«В прошлом году мы успешно реализовали программу обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами. В медвузы России по целевым направлениям регионального Минздрава по программе специалитета поступило 16 абитуриентов, а для прохождения ординатуры за счет средств федерального бюджета — 21 специалист», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, одновременно в 2023 году завершили обучение 42 врачей-ординаторов, заключивших договор целевого обучения с Минздравом республики, 19 из них уже трудоустроены.

«Если говорить о региональном уровне, тут показатель трудоустройства выпускников медколледжа составляет более 50%. Дефицит квалифицированных сотрудников во всех отраслях ощущается не только в Ингушетии, это актуальная проблема для многих регионов страны. Мы планомерно ее решаем, делая акцент на поддержку узких специалистов. Эта работа будет продолжена», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

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