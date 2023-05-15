Власти Ингушетии решили обновить дорогу на одной из центральных улиц в столице
На очередном объекте нацпроекта в республике развернулись дорожные работы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора региона.
«Интенсивными темпами идет ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Горчханова в Магасе протяженностью 1,53 км. Упомянутая улица является одной из центральных в столице. Здесь ежедневно проходит большой поток автотранспорта, а также расположено много значимых объектов, в числе которых средняя общеобразовательная школа № 1, министерства финансов, строительства, Национальный банк и другие», — сказал представитель ведомства.
По информации Минавтодора, на данном этапе ремонта дорожные бригады проводят фрезерование старого покрытия. В ближайшее время на объекте начнется укладка первого слоя нового полотна из асфальтобетона. Помимо этого, дорожникам в последующем предстоит провести замену разрушенного бортового камня, замену дорожных знаков и обновление разметки.
Все работы на объекте проводятся качественно и соответствуют проектным нормам.
Напомним, что реализация нацпроекта уже не первый год помогает приводить в нормативное состояние дороги республики. В текущем году по нацпроекту протяженность отремонтированного дорожного полотна составит 28 км.