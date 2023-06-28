Власти Ингушетии восстановят дороги, поврежденные при строительстве газопровода

«Восстановительные работы после газификации начаты на улице Пионерская. Подрядная организация приступила к асфальтированию дорожного полотна, разрушенного при строительстве газопровода», — сказал собеседник.

Как отметили в мэрии, все улицы с поврежденными дорогами благоустроят до конца текущего года.

Ранее сунженцы посредством соцсетей сообщали, что в городе уже второй год не восстанавливают дороги на центральных улицах, поврежденные при строительстве газопровода.

Разрушенные артерии они назвали настоящим испытанием на прочность колес и подвесок автомобилей.

«Ямы, абы как закрытые траншеи и торчащие прямо на проезжей части колпаки газовых труб с отверстиями — такую картину сунженцы каждый день видят на улицах Ленина, Комсомольская, Плиева, Моздокская и др. Где-то ямы залатали, но это, по-видимому, временная мера. В каком состоянии бывают улицы после дождя и не стоит говорить. Пути не только разрушены, но и значительно сузились, поэтому создаются пробки и аварийные ситуации», — говорится в обращении горожан.

Они попросили муниципальных чиновников и местных депутатов восстановить хотя бы те дороги, которые находятся прямо перед администраций города и Сунженского района.

По данным пресс-службы Главы и правительства региона, в 2022 году в Сунже было проложено 17 километров газопроводных сетей. По поручению руководителя субъекта после строительства новых линий восстановлены улицы Демченко, Лермонтова, 40 лет Октября, Мира, Мичурина, Пролетарская и Карла Маркса.

Предстоит восстановить еще семь улиц — Моздокскую, Победы, Колхозную, Комсомольскую, Пионерскую, Заводскую и переулок Калиматова.

Напомним, ПАО «Газпром» и власти Ингушетии в апреле этого года подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту регион уточнил потребность в газовой инфраструктуре. Так, в обновленный документ включена реконструкция газораспределительной станции «Джейрах».

Обновленный документ предусматривает строительство межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский лагерь «Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера, газопровода-связки между ГРС «Назрань-2» и «Кантышево» Назрановского района, реконструкцию ГРС «Кантышево».

В компании считают, что реализация проектов позволит подключить новых потребителей и обеспечит возможность увеличить объемы газопотребления действующих.

В результате к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.