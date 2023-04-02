Власти Назрани намерены ужесточить меры против стихийного выброса мусора

«Событие, которого ждали многие автомобилисты нашего города — привлечение пылеуборочной техники», — отметили в пресс-службе мэрии.

В то же время, по словам представителя администрации города, улица Кортоева продолжает оставаться одним из проблемных участков для коммунальщиков. Недобросовестные горожане предпочитают выставлять мусор прямо на улице, не заключая договоры на его вывоз, когда плата составляет всего 400 рублей в месяц.

«К концу апреля начнется капитальный ремонт улицы Картоева в рамках нацпроекта, одновременно с этим мэрия Назрани планирует решить раз и навсегда проблему с мусором с использованием административного ресурса и привлечением правоохранительных органов», — подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.