Власти проверяют сообщения об истязании девочки в Ингушетии

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку распространившейся информации о поступлении в детскую больницу несовершеннолетней девочки», — сказал представитель кабинета министров.

Как отметили в пресс-службе, информация доведена до руководителя республики Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщили нашему изданию в правоохранительных органах республики, в полицию из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о доставлении в приёмное отделение малолетней девочки 2018 г. р., проживающей в одной из квартир в городе.

«У девочки, которой еще не исполнилось пять лет, закрытая черепно-мозговая травма, истощение, судорожны синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороння пневмония, анемия, гематомы лицевой части», — рассказал источник.

По его словам, правоохранители выяснили, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков.

На них могут завести дело по ст. 117 УКРФ (истязание).

С места происшествия стражи правопорядка изъяли бутылки со спиртным.