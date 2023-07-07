Власти Сунжи выявили ряд нарушений в сфере уличной торговли

«Проверочные мероприятия прошли совместно с представителями сунженского отделения Роспотребнадзора по республике, ОПДН, структурными подразделениями администрации Сунжи», — сказал собеседник.

По его информации, в рамках выезда составлено 4 акта об обнаружении правонарушения, вынесено 4 предостережения в связи с привлечением несовершеннолетних детей к осуществлению торговли квасом.

Фото- и видеоматериал будет направлен в МВД для обеспечения контроля на административных территориях участковыми уполномоченными полиции.

В администрации напомнили о недопустимости нарушений в сфере торговли.