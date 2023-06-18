Поздравление

Военнослужащие Гвардейского полка и представитель ОНФ в Ингушетии поздравили медиков с праздником

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Военнослужащие 503-го Гвардейского полка, дислоцированного в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, а также представитель Народного фронта Василий Светличный поздравили медиков с праздником — Днем медицинского работника.

В особенный для медработников день, они выразили им искреннюю благодарность за труд, самоотверженность и профессионализм, которые они проявляют каждый день.

«Ваше преданное служение здоровью и благополучию наших солдат и офицеров неоценимо. Вы стоите на передовой, где каждая ваша решающая минута может спасти жизнь», — отметил член регионального штаба ОНФ Василий Светличный.

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