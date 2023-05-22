Волонтеры собрали 30 мешков мусора вдоль берега реки Сунжа в рамках акции «Вода России»

«В Карабулаке прошёл очередной субботник в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований. Участники экологической акции собрали около 30 мешков бытового мусора вдоль берега реки Сунжа, который оставили нерадивые любители пикников на природе», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Вода России» — экологическая акция по очистке берегов водоемов от мусора. Она проходит ежегодно во всех регионах в течение весны, лета и осени. Ингушетия благодаря массовости проводимых субботников несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.