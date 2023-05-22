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Волонтеры собрали 30 мешков мусора вдоль берега реки Сунжа в рамках акции «Вода России»

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В городе Карабулаке Ингушетии вдоль берега реки Сунжа эковолонтеры собрали 30 мешков мусора в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В Карабулаке прошёл очередной субботник в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований. Участники экологической акции собрали около 30 мешков бытового мусора вдоль берега реки Сунжа, который оставили нерадивые любители пикников на природе», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Вода России» — экологическая акция по очистке берегов водоемов от мусора. Она проходит ежегодно во всех регионах в течение весны, лета и осени. Ингушетия благодаря массовости проводимых субботников несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов-участников.

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