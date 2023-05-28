Восемь новых специальностей введут этой осенью в Ингушском госуниверситете

Все эти специальности будут реализовываться как на базе уже имеющихся кафедр и факультетов, так и на базе новых структурных подразделений, сообщила Главе республики Махмуд-Али Калиматову ректор вуза Фатима Албакова.

По ее словам, университет стремится быть гибким и готовым к изменениям, которые происходят в образовательной сфере в плане подготовки необходимых профессиональных кадров. Панируется привлекать к реализации образовательных программ как уже состоявшихся научно-педагогических работников, так и молодых специалистов.

Албакова пояснила, что набор на новые специальности и профили подготовки будет осуществляться в рамках контрольных цифр приема и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Глава региона считает, что введение новых специальностей является важным шагом в развитии образования в регионе. В частности, это будет способствовать развитию туристической инфраструктуры республики, обеспечению квалифицированных кадров для работы в этой сфере. А программа «Биофизика» будет способствовать развитию научных исследований в области биологии и медицины.

«Для нас сейчас очень важно расширять области развития региона, а для этого необходимы квалифицированные специалисты, которых может подготовить Ингушский госуниверситет. Жду, что, получив образование во многих научных областях, они будут успешно работать в разных сферах жизни. Их задача — соответствовать современному миру и его запросам. Мобильность в этом процессе обеспечит нам прогресс и интеграцию. В свете того, что Россия всегда была и будет мировым лидером, такое развитие вписывается в сегодняшнюю актуальную повестку», — отметил Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Ингушский госуниверситет образован в 1994 году и является единственным вузом в регионе. В 2016 году вуз стал победителем госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».