Врач рассказала школьникам Назрани о важности соблюдения здорового образа жизни

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в ходе мероприятия врач поделилась актуальной информацией о формировании здорового образа жизни и профилактике ожирения среди подростков.

Отмечается, что спикер заострила особое внимание на проблеме ожирения среди подростков. В частности, она рассказала школьникам о том, что ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В ходе беседы Зинаида Хашиева указала учащимся на важность физической активности и личной гигиены. Она посоветовала школьникам уделять время спорту и регулярным упражнениям, таким как прогулки, бег, плавание, занятия спортом, а также напомнила о необходимости регулярного мытья рук перед едой и после посещения туалета, и о правильном уходе за зубами.

«Всем давно известно, что хорошая гигиена помогает предотвратить распространение инфекций и болезней», — подчеркнула Хашиева.