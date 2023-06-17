ЧП

Все АГЗС проверят в Ингушетии после ЧП с утечкой газа в городе Сунжа

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Исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев на выездном совещании в городе Сунжа поручил ответственным лицам проверить все газозаправочные станции в регионе после ЧП в городе с утечкой на АГЗС.

«Необходимо в сжатые сроки проверить все газозаправочные станции в регионе, и принять меры в соответствии с законодательством в отношении незаконно работающих», — отметил Евлоев.

В числе последних и АГЗС, где после обильных осадков поврежден топливный резервуар, емкостью 10 тыс. литров, в результате чего произошла разгерметизация и утечка сжиженного газа.

Мэр Сунжи Аслан Умаров сообщил, что в срочном порядке были подготовлены средства для предотвращения ЧС, жертв и пострадавших нет, население с близлежащих улиц эвакуировано, а место происшествия оцеплено сотрудниками МО МВД России «Сунженский».

Экстренные службы города продолжают работу. В целях безопасности отключено электроснабжение в близлежащей части города. По словам главы города, время ликвидации инцидента пока неизвестно.

Евлоев поблагодарил все ответственные структуры и экстренные службы, благодаря которым удалось избежать серьезных последствий, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, утечка сжиженного газа произошла накануне на АГЗС по улице Хашагульгова в городе Сунжа.

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