Все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя

«Замечаний никаких нет, участки открылись вовремя, для избирателей созданы все условия для волеизъявления», — сказал председатель избирательной комиссии Ингушетии Мусса Евлоев.

Ранее в избиркоме рассказали, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей около 242 тыс. человек.

Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек. Избирательными объединениями выдвинуто 979 кандидатов. Кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и КПРФ.