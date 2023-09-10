Выборы

Все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя

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Все избирательные участки в республике в единый день голосования открылись штатно, без нарушений в 8 часов утра, первые избиратели уже голосуют, сообщили газете «Ингушетия» в избиркоме региона.

«Замечаний никаких нет, участки открылись вовремя, для избирателей созданы все условия для волеизъявления», — сказал председатель избирательной комиссии Ингушетии Мусса Евлоев.

Ранее в избиркоме рассказали, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей около 242 тыс. человек.

Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек. Избирательными объединениями выдвинуто 979 кандидатов. Кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и КПРФ.

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