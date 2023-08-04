«В целом темпы реализации поставленных задач в финансовой сфере у нас хорошие. Особое внимание уделяю всегда социальным вопросам. Несмотря на непростую ситуацию, все социальные обязательства перед гражданами власти региона исполнили на 100%», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что ему важно, чтобы у людей были хорошие условия для стабильной жизни. «Нами, как никогда ранее, своевременно выделялись бюджетные ассигнования на обеспечение мер социальной поддержки определенных категорий населения, включая ветеранов войны, труда, лиц, тружеников тыла, специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, многодетных семей. Как правило, финансирование данных расходов в прежние годы задерживалось на несколько месяцев», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

«Хочу также отметить, что за первое полугодие налоговые и неналоговые доходы бюджета достигли 2 480,4 млн рублей, что составляет 45,1 % от плановых показателей. Это хороший результат. Мы будем постепенно наращивать наш налоговый потенциал», — подчеркнул Глава региона.

Он поручил руководителю Минфина и впредь уделять особое внимание вопросам своевременных выплат заработной платы, пособий, которые осуществляются по линии Минтруда республики, а также выплат ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стипендии учащимся профессиональных учебных заведений республики.

«Эту задачу нужно выполнять качественно и в срок», — добавил Махмуд-Али Калиматов.