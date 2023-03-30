Второго за неделю похитителя конфет «Мерси» задержали в Ингушетии
Неоднократно судимый житель Ингушетии попался на краже из магазина шоколадных конфет «Мерси», общей стоимостью 7 тыс. 400 рублей.
Мужчина был задержан в Назрани участковым уполномоченным полиции по горячим следам и доставлен в отдел, где дал признательные показания.
Ему вменяется ст. 158 УК России (кража).
Напомним, 22 марта также по горячим следам был задержан житель города Карабулака за кражу 8 коробок шоколада «Мерси» из оптового склада.