Второго за неделю похитителя конфет «Мерси» задержали в Ингушетии

Мужчина был задержан в Назрани участковым уполномоченным полиции по горячим следам и доставлен в отдел, где дал признательные показания.

Ему вменяется ст. 158 УК России (кража).

Напомним, 22 марта также по горячим следам был задержан житель города Карабулака за кражу 8 коробок шоколада «Мерси» из оптового склада.