Пожароопасность

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Малгобекском районе Ингушетии

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Пожарная опасность IV класса сохранится в Малгобекском районе Ингушетии до конца суток 7 июля, а также 8 июля, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Жителей муниципалитета в чрезвычайном ведомстве призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

В релизе отмечается, что силы и средства ГУ МЧС по региону, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

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