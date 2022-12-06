Киберспорт

Юнармейцы Ингушетии успешно выступили на чемпионате по киберспорту

0

Юнармейцы Ингушетии приняли участие во всероссийском чемпионате по киберспорту «Юнармеец в сети».

Как сообщили в патриотической общественной организации, ребята прошли в топ-10 по игре в PUBG mobile.

Напомним, с 2020 года «Юнармия» проводит Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети». Любители компьютерных схваток могут поучаствовать во множестве турниров, которые проходили как в соло, так и в командном формате. Киберспорт — одно из популярных, динамично развивающихся современных направлений. Проведение чемпионатов, в том числе в школах, поддержал Президент России Владимир Путин.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО
В Ингушетии пройдет конкурс юных исполнителей «Наши надежды»
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Тест по истории ВОВ»
В Ингушетии пройдет семинар для сотрудников музеев по инклюзивной работе
Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в горной Ингушетии начнут в 2024 году
Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню Героев Отечества
В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва и противодействия наркомании
В Ингушетии наградили победителя VII Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ингушетия в лидерах по налоговым поступлениям в региональный бюджет
В горной Ингушетии рядом с башнями установили камеры для исключения актов вандализма

Главное

Яндекс.Метрика

 