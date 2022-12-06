Юнармейцы Ингушетии успешно выступили на чемпионате по киберспорту

Как сообщили в патриотической общественной организации, ребята прошли в топ-10 по игре в PUBG mobile.

Напомним, с 2020 года «Юнармия» проводит Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети». Любители компьютерных схваток могут поучаствовать во множестве турниров, которые проходили как в соло, так и в командном формате. Киберспорт — одно из популярных, динамично развивающихся современных направлений. Проведение чемпионатов, в том числе в школах, поддержал Президент России Владимир Путин.