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Юные боксеры из Назрановского района Ингушетии стали победителями республиканского турнира

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Юные воспитанники ДЮСШ имени Лейлы Албогачиевой сельского поселения Али-Юрт завоевали золотые медали на открытом республиканском турнире по боксу в городе Сунжа.

Соревнования прошли под девизом «Спорт против наркотиков». В них приняли участие порядка 100 младших юношей 12-13 лет из всех районов и городов региона. Организовала турнир Федерация бокса республики при поддержке родительского комитета.

«На протяжении двух соревновательных дней шли упорные, зрелищные бои в 16 весовых категориях», — рассказали газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Алиюртовцы завоевали два первых и одно второе места. Так, золото у Нальгиева Амира и Гагиева Дауда. Серебро досталось Гагиеву Саиду.

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