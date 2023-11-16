Юные боксеры из Назрановского района Ингушетии стали победителями республиканского турнира

Соревнования прошли под девизом «Спорт против наркотиков». В них приняли участие порядка 100 младших юношей 12-13 лет из всех районов и городов региона. Организовала турнир Федерация бокса республики при поддержке родительского комитета.

«На протяжении двух соревновательных дней шли упорные, зрелищные бои в 16 весовых категориях», — рассказали газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Алиюртовцы завоевали два первых и одно второе места. Так, золото у Нальгиева Амира и Гагиева Дауда. Серебро досталось Гагиеву Саиду.