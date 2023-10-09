Юные борцы вольного стиля Ингушетии успешно выступили на турнире в Ачхой-Мартане

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково стали победителями и призерами данных состязаний, проходивших в городе Ачхой-Мартане Чечни.

Так, золото турнира завоевали Гаракоев Адам (41 кг), Дахкильгов Хамзат (44 кг), Тачиев Амир (52 кг). На третью ступень пьедестала поднялся Алиев М-Басир (62 кг). Отмечается, что тренирует ребят опытный наставник Гаракоев Шамиль.