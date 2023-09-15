Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Ингушетии

В малгобекском спорткомплексе «Роснефть» на борцовские ковры вышли 240 юных спортсменов, которые состязались в 22 весовых категориях. Все они представляли спортивные школы и клубы республики.

Как сообщили в администрации Назрановского района, долаковские вольники стали победителями и призёрами данного турнира. Так, первые места завоевали Тачиев Амир (52 кг), Гаракоев Адам (41 кг), Осмиев Мансур (42 кг). Серебряным призёром стал Алиев Магомед-Басир (57 кг). «Бронза» у Албакова Амина (+57 кг). Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.

Подопечные тренера Аксагова Микаила также добились хороших результатов на соревнованиях. На вторую ступеньку пьедестала поднялся Темурзиев Микаил (68 кг). Третьи места заняли Мургустов Омар (30 кг) и Гелисханов Абдул-Керим (52 кг).

Напомним, цель соревнований — повышение уровня мастерства спортсменов, а также проведение отбора лучших в данной возрастной категории для формирования сборной республики для участия её в дальнейшем в межрегиональных и всероссийских стартах.