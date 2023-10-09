Вольная борьба

Юные ингушские борцы стали призерами межрегионального турнира в Краснодарском крае

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Две золотые и две серебряные медали завоевали ингушские борцы на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти Лопатина в Краснодарском крае.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, состязания проходили в городе Гулькевичи, участие в них приняли более 250 спортсменов из субъектов СКФО, ЮФО, ДНР и Татарстана.

Отмечается, что спортсмены из сельского поселения Верхние Ачалуки завоевали на этом турнире четыре медали.

Так, золотые медали достались Костоеву Абдул-Малику (30 кг) и Чаниеву Абдурохману (80 кг). На вторую ступеньку пьедестала поднялись Богатырев Ислам (30 кг) и Эсмурзиев Али (35 кг).

Напомним, тренируются юноши под руководством Тумгоева Руслана и Чербижева Адама.

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