Юные ингушские борцы успешно выступили на турнире в Ставрополе

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования проводились в г. Ставрополе среди юношей до 16 и 18 лет.

Юный спортсмен, представляющий СК «Чингиз», Адам Гаракоев стал победителем данного турнира в весовой категории до 41 кг. Также Хамзат Дахкильгов стал бронзовым призёром в весовой категории до 44 кг. Тренирует ребят Шамиль Гаракоев.

«Эти соревнования для наших юных борцов — это опыт, тренинг на концентрацию, работу с эмоциями, умение показать свои лучшие спортивные качества. И, конечно, получить заслуженную награду», — подчеркнул Шамиль Гаракоев.