Тхэквандо

Юные ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо

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Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Дети Кавказа» среди юношей и девушек 11-17 лет в Нальчике.

По информации республиканского Минспорта, более 300 лучших юных тхэквондистов со всех уголков России съехались в столицу Кабардино-Балкарии.

Ингушские мастера единоборств завоевали золотые медали в весовых категориях 45, 32, 30 кг. На верхнюю ступеньку пьедестала поднялись Комурзоев Иса, Хуциев Мухаммад, Мачигов Мухаммад. Серебро досталось Хашиеву Мухаммаду (30 кг), Цурову Ибрагиму (49 кг), Шанхоеву Алихану (68 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Хедиров Дени (30 кг), Хедиров Абубакар (41 кг), Темурзиев Дамир (30 кг), Эсмурзиев Адам (34 кг), Камурзоев Иса (45 кг), Албогачиев Магомед-Амин (55 кг), Медов Адам (32 кг), Аушев Амин (41 кг).

Тренируют ребят опытные наставники Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Шанхоев Ислам, Цицкиев Ибрагим, Эстамиров Муса, Комурзоев Илез, Полонкоев Хусен, Комурзоев Абдаллах-Усам.

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