Юные ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Чечне

Как сообщили в федерации спортивной борьбы региона, соревнования проходили в селении Гойты Чеченской Республики. В турнире принимали участие более 150 атлетов из близлежащих регионов. Ингушетию на турнире представляли спортсмены клуба «Ади -Ахмад».

По итогам состязаний ингушские борцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, победителями турнира стали Хамчиев Мансур (38 кг) и Латыров Ахмед (68 кг). «Серебро» в активе у Сайнароева Мухамада (32 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Мейриев Магомед (32 кг) и Костоев Рахим (55 кг).

Ответственным на соревнованиях был старший тренер спортивного клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.