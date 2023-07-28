Юные самбисты из села Али-Юрт Ингушетии успешно выступили на первенстве республики

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево.

Так, «золото» первенства завоевали Евлоев Абдул-Малик и Евлоев Рахим; вторыми стали Албогачиев Багаудин и Евлоев Солях; на третью ступеньку пьедестала поднялись Албогачиев Умалат и Бацаев Самир.