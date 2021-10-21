Юные спортсмены из Ингушетии готовятся поставить новые мировые рекорды
Абдул-Рахим Гетагазов и Ибрагим Льянов, представляющие спортивный клуб «Чингиз», намерены поставить новые мировые рекорды, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе клуба.
«Абдул-Рахим будет держать планку более 11 часов, а Ибрагим отожмется от пола более 11 тысячи раз», — сказал собеседник нашего издания.
В пресс-службе отметили, что на этапе подготовки к установке рекордов юноши уже выполняли заявленные упражнения и сейчас готовы их зафиксировать официально.
По приглашению руководителя клуба «Чингиз» Джабраила Барахоева в республику прибудут эксперты, которые будут следить за соблюдением всех необходимых условий при установке рекордов.
21 октября Абдул-Рахим Гетагазов поборется за звание рекордсмена в удержании планки. На следующий день Ибрагиму Льянову предстоит доказать свое абсолютное преимущество в отжиманиях от пола.