Юным жителям села Долаково Ингушетии рассказали о вреде наркомании
Работники Дома культуры села Долаково провели со своими воспитанниками беседу, посвященную профилактике наркомании, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Ребятам рассказали о бедах, которые несут обществу наркотики, и здоровом образе жизни, который выбирают сознательные люди.
«Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Долаковская сказка» Марьям Олигова напомнила детям, что нужно быть бдительными, сталкиваясь с сомнительными соблазнами. Она отметила, что важно придерживаться народных традиций и обычаев, чтобы не поддаться дурному влиянию», — рассказал собеседник.