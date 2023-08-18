Профилактика наркомании

Юным жителям села Долаково Ингушетии рассказали о вреде наркомании

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Работники Дома культуры села Долаково провели со своими воспитанниками беседу, посвященную профилактике наркомании, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам рассказали о бедах, которые несут обществу наркотики, и здоровом образе жизни, который выбирают сознательные люди.

«Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Долаковская сказка» Марьям Олигова напомнила детям, что нужно быть бдительными, сталкиваясь с сомнительными соблазнами. Она отметила, что важно придерживаться народных традиций и обычаев, чтобы не поддаться дурному влиянию», — рассказал собеседник.

 

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