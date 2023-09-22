Юный ингушский боксер Хамзат Фаргиев стал победителем всероссийских соревнований
Юный ингушский спортсмен Хамзат Фаргиев стал победителем Всероссийских соревнований по боксу в Нальчике, посвященных Международному дню адыгов.
Воспитанник ингушской школы бокса вышел на ринг в весовой категории до 46 кг. В финальном бою Фаргиев одолел финалиста первенства России 2023 года.
Как сообщили в Федерации бокса республики, Хамзат в июле текущего года стал победителем юношеского первенства России, обеспечив себе место в сборной страны и путевку на первенство Европы.
Тренирует спортсмена опытный наставник Магомед Булгучев в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Сагопши Малгобекского района.