Юный ингушский боксер Хамзат Фаргиев стал победителем всероссийских соревнований

Воспитанник ингушской школы бокса вышел на ринг в весовой категории до 46 кг. В финальном бою Фаргиев одолел финалиста первенства России 2023 года.

Как сообщили в Федерации бокса республики, Хамзат в июле текущего года стал победителем юношеского первенства России, обеспечив себе место в сборной страны и путевку на первенство Европы.

Тренирует спортсмена опытный наставник Магомед Булгучев в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Сагопши Малгобекского района.