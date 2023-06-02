Вольная борьба

Юный ингушский борец стал победителем открытого первенства ЦСКА в Москве

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Юный ингушский спортсмен Мухаммад-Халид Темирханов стал победителем открытого первенства по вольной борьбе, посвящённого 100-летнему юбилею ЦСКА.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», воспитанник школы «Марьина Роща», ученик 5 «Л» класса выиграл три схватки и занял первое место. Темирханов выступал на манеже ЦСКА Москвы в весовой категории до 38 кг.

Всего в соревновании приняли участие 88 спортсменов, борцов вольного стиля из разных команд филиалов армейского клуба.

 

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