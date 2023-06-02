Юный ингушский борец стал победителем открытого первенства ЦСКА в Москве

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», воспитанник школы «Марьина Роща», ученик 5 «Л» класса выиграл три схватки и занял первое место. Темирханов выступал на манеже ЦСКА Москвы в весовой категории до 38 кг.

Всего в соревновании приняли участие 88 спортсменов, борцов вольного стиля из разных команд филиалов армейского клуба.