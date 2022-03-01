Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Старый Оскол. Балаев боролся за медали в весовой категории до 73 кг. По итогам первенства он завоевал одну серебряную и две бронзовые медали.

Тренируется Амир в Москве под руководством своего отца, прославленного ингушского тяжелоатлета, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России Руслана Балаева.